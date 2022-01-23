Испания

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В поединке в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между Алавесом и каталонской Барселоной, которое пройдет на стадионе Мендисорротца.

Алавес — Барселона

Воскресенье, 23 января, 22:00. Мендисорротца, Витория-Гастейс. Главный арбитр — Хорхе Фигероа Васкес (Андалусия, Испания). Прямая трансляция на Megogo.

У команды Хави впервые за долго время появилась гарантированная возможность набрать три очка, которой Барселона попросту не имеет морального права пренебречь. С большими усилиями "блаугранас" стараются преодолеть затяжной кризис, однако кубковая неделя незадолго до предстоящего поединка завершилась для нее фиаско на всех фронтах. Мадридский Реал и баскский Атлетик выступили обидчиками каталонской Барселоны в Суперкубке и Кубке Испании соответственно, и при этом обе встречи неизменно завершались овертаймами с итоговым поражением "сине-гранатовых". Следовательно, наблюдается недостаток психологической устойчивости в коллективе.

Таким образом, возможности завоевать два из четырех трофеев в этом сезоне для Барселоны были закрыты навсегда. Поверить в то, что в чемпионате есть хоть какие-то шансы на успех практически невозможно, поэтому остается "всего лишь" Лига Европы УЕФА. Однако, негоже будет Хави в дебютном сезоне оставить команду за пределами еврокубкового сезона, поэтому ситуацию в турнирной таблице нужно исправлять как можно быстрее.

Матч против такого соперника, как Алавес, для "блаугранас" выглядит отличной возможностью выйти из-под психологического давления трех неудачных поединков кряду, так как футболисты Хосе Луиса Мендилибара явно пасут задних в чемпионате, а от участия в Кубке устранились в результате поражения скромному Линаресу (1:2). Это совершенно не помогло "славным" баскам выйти на хотя бы одну победу в национальном первенстве, поэтому их 19 место — вполне логичный результат на данном отрезке сезона. Ситуация не настолько критичная, как у Леванте, но испанская пресса прогнозирует Алавесу чуть ли не гарантированный вылет в Сегунду.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить относительно просто. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,58, тогда как потенциальный успех Алавеса оценивается показателем 5,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: Ндиай, Дуарте, Наварро, Овоно — Гави, Депай, Гарсия, Роберто, Дембеле, Фати, Умтити, Пенья.

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