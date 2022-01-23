Завершился матч чемпионата Испании.
ФК Осасуна, getty Images
23 января 2022, 16:56
В рамках 22 тура испанской Ла Лиги Гранада на своем поле уступила Осасуне (0:2).
Первый тайм прошел под контролем Осасуны, хотя большое количество моментов команды не создали.
Во второй половине встречи Осасуна вышла вперед. Давид Гарсия среагировал на подачу с углового и сильно пробил с близкого расстояния.
В концовке игры Осасуна забила второй мяч. Кике Гарсия оказался один в штрафной и переиграл Максимиану.
Гранада — Осасуна 0:2
Голы: Давид Гарсия, 65, Кике Гарсия, 90
Гранада – Луиш Максимиану, Диас (Кини, 71), Херман Санчес, Торренте, Эскудеро (Бакка, 81), Кольядо (Гоналон, 46), Пуэртас, Монторо (Мачис, 71), Милья, Молина, Суарес.
Осасуна – Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Рубен Гарсия, Торро, Монкайола, Чими Авила (Мартинес, 75), Будимир (Кике Гарсия, 75).
Предупреждения: Видаль (26), Брашанац (67).