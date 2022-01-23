Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 22 тура испанской Ла Лиги Гранада на своем поле уступила Осасуне (0:2).

Первый тайм прошел под контролем Осасуны, хотя большое количество моментов команды не создали.

Во второй половине встречи Осасуна вышла вперед. Давид Гарсия среагировал на подачу с углового и сильно пробил с близкого расстояния.

В концовке игры Осасуна забила второй мяч. Кике Гарсия оказался один в штрафной и переиграл Максимиану.

Гранада — Осасуна 0:2

Голы: Давид Гарсия, 65, Кике Гарсия, 90

Гранада – Луиш Максимиану, Диас (Кини, 71), Херман Санчес, Торренте, Эскудеро (Бакка, 81), Кольядо (Гоналон, 46), Пуэртас, Монторо (Мачис, 71), Милья, Молина, Суарес.

Осасуна – Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Рубен Гарсия, Торро, Монкайола, Чими Авила (Мартинес, 75), Будимир (Кике Гарсия, 75).

Предупреждения: Видаль (26), Брашанац (67).