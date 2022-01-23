Завершились еще два матча чемпионата.
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23 января 2022, 21:50
В рамках 22 тура испанской Ла Лиги завершились два матча.
Атлетик на выезде с минимальным счетом переиграл Райо Вальекано. Судьбу матча решил забитый мяч Серрано на 30 минуте поединка.
Райо Вальекано — Атлетик 0:1
Гол: Серрано, 30
Райо Вальекано – Зидан, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Сисс (Нтека, 76), Трехо (Унаи Лопес, 76), Фалькао (Гвардиола, 69), Паласон (Бебе, 86).
Атлетик – Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия, Саррага (Уильямс, 75), Рауль Гарсия (Берчиче, 84), Беренгер, Уильямс, Серрано (Весга, 62).
Предупреждения: Уильямс (17), Саррага (60), Дани Гарсия (69), Унаи Симон (82), Лекуэ (86), Уильямс (88), Унаи Лопес (89).
Реал Сосьедад не сумел обыграть Хетафе (0:0).
Реал Сосьедад — Хетафе 0:0
Реал Сосьедад – Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия (Элустондо, 62), Рико, Рафинья (Сильва, 69), Гуриди (Турриентес, 82), Гевара, Янузай (Порту, 69), Серлот (Исак, 62), Ойарсабаль.
Хетафе – Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья, Оскар Родригес (Поведа, 85), Майораль (Мата, 77).
Предупреждения: Субельдия (51), Куэнка (90).