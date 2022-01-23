Завершился поединок чемпионата Испании.
Алавес - Бареслона, Getty images
23 января 2022, 23:50
В рамках 22 тура испанской Ла Лиги Барселона с минимальным счетом обыграла Алавес (1:0).
В первом тайме Барселона завладела преимуществом. Команда старалась играть в комбинационный футбол и создавать моменты у ворот Пачеко, но у них мало что выходило. Удары были неточными, а выстрелы в створ — несложными для стража ворот Алавеса.
Во втором тайме каталонцы также играли немного лучше соперника. Был хороший момент у Де Йонга, но тот его не реализовал. На 78 минуте обязан был забивать Хоселу, но не попал в створ ворот с нескольких метров. Минутами ранее Алавес претендовал на пенальти, но арбитр не увидел блокировку со стороны защитника Барселоны. После Алавес создал еще несколько опасных моментов у ворот Тер Штегена.
Но на 87 минуте Барселона забила. Где-то гол был нелогичным. Фрэнки Де Йонг получил мяч от Феррана Торреса и прошил уже пустые ворота Пачеко.
Алавес — Барселона 0:1
Гол: Ф. Де Йонг, 88
Алавес – Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Мойя, Пина, Пере Понс (де ла Фуэнте, 72), Джейсон, Эскаланте, Хоселу, Риоха.
Барселона – тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Эззальзули (Нико Гонсалес, 71), де Йонг (Жуджла, 84), Ферран Торрес.