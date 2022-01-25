Испания

Немецкий хавбек решил покинуть Баварию в конце текущего сезона.

Центральный защитник Никлас Зюле ранее сообщил руководству Баварии о том, что не будет продлевать свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2022 года, и покинет клуб на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в подписании 26-летнего немца заинтересована каталонская Барселона, которая готова включиться в борьбу за футболиста, заключив с ним предварительную сделку.

Напомним, Никлас Зюле присоединился к Баварии летом 2017-го из Хоффенхайма за 20 млн евро.

В текущем сезоне немецкий центрбек провел 25 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

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