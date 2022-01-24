Центрбек решил не продолжать выступления в мюнхенском клубе.
Никлас Зюле, Getty Images
24 января 2022, 17:21
Защитник Никлас Зюле не станет продлевать контракт и покинет Баварию следующим летом, сообщает издание Bild.
Немецкий центрбек уже уведомил руководство Баварии о своем решении и должен получить статус свободного агента.
Зюле присоединился к Баварии летом 2017-го из Хоффенхайма за 20 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Бавария готова продать Роберта Левандовски, если он откажется продлевать контракт.