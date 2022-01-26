Испания

Форвард, разочаровавший в Италии, попытается реабилитироваться в Испании.

Лацио отправит нападающего Ведада Мурики в аренду в Мальорку — сообщает Calciomercato.it.

По окончании арендного соглашения один из аутсайдеров Примеры сможет выкупить косовара за 13 миллионов евро.

27-летний нападающий, приобретенный за 20 миллионов евро у Фенербахче в 2020 году, считается одной из самых неудачных покупок Лацио последних лет и надеялся вернуться в Фенербахче на правах аренды.

Мурики провел 37 матчей в составе национальной сборной Косово (18 голов) и выступал за Теуту (21 матч во всех турнирах, 3 гола), Бесу (13, 3), Гиресунспор (69, 23), Генчлербирлиги (55, 10), Ризеспор (52, 25), Фенербахче (36, 17) и Лацио (43, 2).