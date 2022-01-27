Испания

Каталонцам нужно сперва разобраться с Усманом Дембеле.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте видит в нападающем Вулверхэмптона Адама Траоре прекрасную опцию по усилению стартового состава его команды, поэтому руководство "шпор" уже вышло на контакт с представителями "волков" по поводу возможного трансфера их футболиста.

Однако, сам 26-летний испанский исполнитель не спешит давать согласие на свой переход в столичный коллектив, так как, согласно информации итальянского журналиста Маттео Моретто, прекрасно осведомлен об интересе к его персоне со стороны другого клуба — каталонской Барселоны.

Адама Траоре вынужден ждать того момента, когда "блаугранас" решат все вопросы по поводу дальнейшего продолжения карьеры в клубе нападающего Усмана Дембеле, после чего для испанца может открыться вакансия в основной обойме Хави.

Воспитанник каталонской школы футбола в текущем сезоне принял участие в 23 матчах, забив при этом один гол.