"Шпоры" надеются оформить трансфер в ближайшее время.
Адама Траоре, Getty Images
24 января 2022, 12:03
Тоттенхэм надеется все-таки заполучить вингера Вулверхэмптона Адаму Траоре — сообщает журналист Фабрицио Романо.
Клубам осталось уладить заключительные детали соглашения, чтобы переход состоялся до закрытия зимнего трансферного окна.
25-летний Траоре провел 8 матчей за национальную сборную Испании (0 голов) и выступал в составе Барселоны (4 матча во всех турнирах, 1 гол), Астон Виллы (12, 1), Миддлсбро (71, 5) и Вулверхэмптона (154, 11).
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм продлил контракт с Уго Льорисом.