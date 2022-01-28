Испания

Экс-наставник "сине-гранатовых" высказался о работе в каталонском клубе.

Экс-наставник каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде высказался о своем опыте работы во главе "блаугранас".

Специалист считает, что он провел не самое плохое время во главе клуба, однако к нему были слишком требовательны.

"Мы дважды выиграли чемпионат Испании, однако некоторым людям вечно чего-то не хватает. За два с половиной года мы трижды финишировали первыми в группе Лиги чемпионов с большим отрывом. Мы с командой ценили это, а некоторые люди со стороны — нет.

Каждый раз, когда ты уходишь откуда-то — ты закрываешь главу, но после Барселоны нужно больше времени на отдых. Мне нужно было несколько больше времени", — приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что Вальверде уволили после поражения мадридскому Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании.

Ранее наставник поделился мнением о непростой работе главного тренера.