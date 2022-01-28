Экс-наставник "сине-гранатовых" высказался о работе в каталонском клубе.
эрнесто вальверде, getty images
28 января 2022, 16:55
Экс-наставник каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде высказался о своем опыте работы во главе "блаугранас".
Специалист считает, что он провел не самое плохое время во главе клуба, однако к нему были слишком требовательны.
"Мы дважды выиграли чемпионат Испании, однако некоторым людям вечно чего-то не хватает. За два с половиной года мы трижды финишировали первыми в группе Лиги чемпионов с большим отрывом. Мы с командой ценили это, а некоторые люди со стороны — нет.
Каждый раз, когда ты уходишь откуда-то — ты закрываешь главу, но после Барселоны нужно больше времени на отдых. Мне нужно было несколько больше времени", — приводит слова Вальверде Marca.
Напомним, что Вальверде уволили после поражения мадридскому Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании.
Ранее наставник поделился мнением о непростой работе главного тренера.