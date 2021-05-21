Испания

Бывший тренер "сине-гранатовых" высказался о непростой работе коучей.

Экс-наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мыслями о нестабильности на тренерской должности в каталонском клубе.

"Постоянная смена тренеров происходит во многих клубах, не только в Барселоне. Можно долго побеждать, но стоит потерпеть поражение – и первым делом сменят тренера.

Требования очень высоки, а публика жаждет перемен", – сказал испанский специалист.

Ранее защитник Барселоны Жерар Пике заявлял, что не видел логики в увольнении Вальверде.