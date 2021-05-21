Бывший тренер "сине-гранатовых" высказался о непростой работе коучей.
Эрнесто Вальверде, getty images
21 мая 2021, 07:25
Экс-наставник Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мыслями о нестабильности на тренерской должности в каталонском клубе.
"Постоянная смена тренеров происходит во многих клубах, не только в Барселоне. Можно долго побеждать, но стоит потерпеть поражение – и первым делом сменят тренера.
Требования очень высоки, а публика жаждет перемен", – сказал испанский специалист.
Ранее защитник Барселоны Жерар Пике заявлял, что не видел логики в увольнении Вальверде.