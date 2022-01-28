Испания

Хавбек Севильи выбыл на неопределенный срок.

Полузащитник Севильи и сборной Аргентины Алехандро Гомес получил травму лодыжки в матче отбора к ЧМ-2022.

В одном из столкновений с Алексисом Санчесом экс-футболист Металлиста вывернул лодыжку и получил сильный ушиб.

Таким образом, футболист вряд-ли поможет своей команде в ближайших матчах после возобновления национальных чемпионатов.

В текущем сезоне Гомес сыграл 26 матчей за Севилью во всех турнирах, в которых сумел отличиться забитыми мячами четыре раза.

Ранее стало известно, по какой причине Гомес покинул Аталанту.