Хавбек Севильи выбыл на неопределенный срок.
алехандро гомес, getty images
28 января 2022, 17:46
Полузащитник Севильи и сборной Аргентины Алехандро Гомес получил травму лодыжки в матче отбора к ЧМ-2022.
В одном из столкновений с Алексисом Санчесом экс-футболист Металлиста вывернул лодыжку и получил сильный ушиб.
Таким образом, футболист вряд-ли поможет своей команде в ближайших матчах после возобновления национальных чемпионатов.
В текущем сезоне Гомес сыграл 26 матчей за Севилью во всех турнирах, в которых сумел отличиться забитыми мячами четыре раза.
Ранее стало известно, по какой причине Гомес покинул Аталанту.