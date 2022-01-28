Испания

Опытный защитник продолжит карьеру в Испании.

Экс-футболист Барселоны, Ювентуса, Фиорентины и ряда других клубов Мартин Касерес продолжит свою карьеру в Испании.

Футболист согласовал шестимесячный контракт с аутсайдером Ла Лиги Кадисом, сообщает Николо Скира.

Кроме того, соглашение будет иметь пункт о возможной пролонгации еще на год.

Последним клубом Касереса был Кальяри, который уругваец покинул в конце прошлого года после конфликта с руководством.

Напомним, тогда спортивный директор Кальяри объявил, что Мартин и его партнер по команде Годин не достойны носить футболку клуба.

Ранее Годин высказался об этой ситуации, заявив противоположное.