Опытный защитник продолжит карьеру в Испании.
мартин касерес, getty images
28 января 2022, 18:05
Экс-футболист Барселоны, Ювентуса, Фиорентины и ряда других клубов Мартин Касерес продолжит свою карьеру в Испании.
Футболист согласовал шестимесячный контракт с аутсайдером Ла Лиги Кадисом, сообщает Николо Скира.
Кроме того, соглашение будет иметь пункт о возможной пролонгации еще на год.
Последним клубом Касереса был Кальяри, который уругваец покинул в конце прошлого года после конфликта с руководством.
Напомним, тогда спортивный директор Кальяри объявил, что Мартин и его партнер по команде Годин не достойны носить футболку клуба.
Ранее Годин высказался об этой ситуации, заявив противоположное.