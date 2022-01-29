Испания

Мадридский клуб не может избавиться от ненужных клубу футболистов.

Мадридский Реал запланировал чистку состава во время зимнего трансферного окна, однако на деле оказалось все сложнее.

Дело в том, что футболисты, которые не имеют достаточного игрового времени, не намерены покидать клуб раньше, чем завершатся их контракты.

Так, Хесус Вальехо и Мариано Диас по-прежнему верят, что смогут получить свой шанс в "королевском" клубе и намерены бороться за место в составе.

Что касается Гарета Бэйла и Иско, то футболисты просто не намерены уходить раньше окончания контрактов, которые истекают летом этого года. Тоже самое касается и Марсело, опытный защитник рассчитывает доработать соглашение до конца.

Отметим, что руководство "сливочных" может предоставить статус свободных агентов троице уже сейчас, чтобы не платить зарплату исполнителям, которые крайне редко выходят на поле.

Ранее сообщалось, что Реал намерен подписать 15-летнего бразильского таланта.