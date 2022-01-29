Испания

Агент футболиста не смог договориться с потенциальными покупателями.

Защитник каталонской Барселоны Оскар Мингеса не покинет стан "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что тренерский штаб каталонцев дал "зеленый свет" на трансфер футболиста, а сам Мингеса был не против сменить команду, его агент не смог договориться с потенциальными покупателями.

Долгое время представитель 22-летнего защитника вел переговоры с Валенсией, однако стороны не сумели сойти в заработной плате, сообщает Marca. Тоже самое касается и Бордо, который проявлял интерес к Мингесе, но не сделал официального предложения, подписав бывшего футболиста Лиона Марсело.

В текущем сезоне испанец сыграл в 19 матчах Барселоны во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.

Отметим, что Мингеса — не самая главная проблема Барселоны. Первоочередная цель боссов каталонского клуба — подписать новый контракт с Усманом Дембеле, либо же его продать.