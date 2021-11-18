Испания

Защитник Барселоны прокомментировал тренерскую перестановку в клубе

Защитник каталонской Барселоны Оскар Мингеса прокомментировал тренерскую перестановку в клубе. После того, как Жоан Лапорта уволил Рональда Кумана был назначен Хави Эрнандес на пост главного тренера команды.

Испанец считает, что такие перемены помогут "блаугранас" выйти из кризиса.

"Раздевалке нужны были перемены. У нас была нездоровая атмосфера, игроки не были счастливы. Я уверен, что с Хави у нас все получится. Игроки верят в него, а это очень важно", — приводит слова Мингесы Marca.

После подписания контракта с Хави клуб успел совершить первый трансфер — Дани Алвес вернулся в клуб, где провел 8 лет.

Ранее Лапорта не исключил возможность возвращения в Барселону Иньесты и Месси.