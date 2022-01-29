Испания

Форвард близок к переходу в испанский клуб.

Нападающий Динамо Эрик Рамирес близок к переходу в хихонский Спортинг, сообщает портал LNE.

Спортинг договорился об аренде венесуэльского форварда и может представить его в ближайшее время.

Рамирес присоединился к Динамо летом 2021 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 7 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним голом и одним ассистом.

Действующий контракт Рамиреса с киевлянами рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Динамо оштрафует Рамиреса за неявку на зимний тренировочный сбор.