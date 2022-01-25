Украина

Форвард киевлян получит наказание за решение остаться в сборной Венесуэлы.

Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес получит штраф за свое решение остаться в расположении сборной Венесуэлы. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей передачи Циганик LIVE.

23-летний венесуэльский форвард не явился в расположение команды Мирчи Луческу перед стартом учебно-тренировочного сбора в Испании, а вместо этого решил остаться в сборной и готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022.

"Сборную Венесуэлы возглавил Хосе Пекерман. И Рамирес очень хочет там стать игроком основного состава. Он не согласился приехать в Киев, а остался в сборной. Насколько я понимаю, Динамо будет действовать согласно контракта, и за такое поведение Рамирес будет оштрафован достаточно серьезно", — сказал Цыганык.

Напомним, Рамирес перешел в Динамо летом прошлого года. В первой половине сезона он провел семь поединков, в которых забил один гол.