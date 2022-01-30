Испания

Французский полузащитник не имеет стабильного места в стартовом составе.

Этап карьеры в мюнхенской Баварии для французского полузащитника Корентена Толиссо получается не настолько ярким, как до этого демонстрировал футболист в Лионе, поэтому подходящий срок окончания контракта заставляет задуматься о его дальнейшей судьбе в стане "Рекордмайстера".

Поскольку соглашение рассчитано до конца текущего сезона, то уже во время зимней трансферной кампании 27-летний футболист получил право лично вести переговоры с другими клубами о возможном продолжении выступлений.

Согласно сообщениям испанской прессы, мадридский Реал стремиться воспользоваться ситуацией, переманив тем самым очередного игрока Баварии, не потратив на трансфер ни единого евроцента.

Бавария на данный момент старается склонить своего футболиста к продлению контракта, однако сам Толиссо жаждет получать новые вызовы и большее количество игрового времени.

В текущем сезоне Корентен сыграл 15 матчей (801 минута), по три раза отличившись голами и голевыми передачами.