Испания

Football.ua попытался определить закономерности в развитии карьер футболистов, которые однажды решили вернуться в родные каталонские пенаты.

В Испании футбол был, есть и будет спортом №1 по степени вовлечения аудитории, поэтому вполне очевидно, что наиболее статусные клубы в этой стране имеют широкую сеть академий для поиска юных талантов не только в испанских реалиях, но и за рубежом.

Как итог, на выходе мы получаем проекты уровня каталонского "дома" La Masia, который из года в год продуцировал все новые и новые футбольные кадры вплоть до роковой даты — 30 июля 2011 года, когда академия Барселоны переехала на новый адрес.

Для того, чтобы понять размах и степень работы "блаугранас" с молодежью в собственных пенатах, зачастую приводят один знаменательный факт. 25 ноября 2012 года Тито Виланова выпустил на матч национального первенства против Леванте состав, в котором каждый футболист был выходцем из академии Барселоны: Вальдес — Монтойя, Пике, Пуйоль, Альба — Хави, Бускетс, Фабрегас — Педро, Месси, Иньеста.

Сейчас за развитие юных кадров у каталонской команды отвечает уже другая структура — Сиутат Эспортива Жоан Гампер — однако, ключевая проблема остается все той же. На поле могут присутствовать только 11 футболистов, через заявку на сезон проходят 25 – 30 человек, а вот в академии ежегодно собираются более 300 учащихся, каждый из которых только и ждет, что сможет надеть футболку клуба, подарившего ему дорогу в профессиональный спорт.

Очевидно, что большинство мечтателей рано или поздно сталкиваются с суровой реальностью бытия — в клубе, заточенном исключительно на максимальный результат, одними футболистами академии ограничиться невозможно. Стало быть — приходится вырываться из родных стен и отправляться на поиски новых футбольных вызовов.

Случается так, что иногда "дети" возвращаются домой, что и произошло с нападающим Адамой Траоре, который спустя почти семь лет скитаний по английским клубам вновь будет рассекать правую бровку испанских полей в футболке Барселоны.

За это время уже 26-летний испанец изменился кардинально. Скоростные данные у него были еще во время выступлений в академии, однако стремительный скачок в плане набора мышечной массы (интересно, есть ли у него еще какая-нибудь, кроме костной) вызывает исключительно восторг.

У Адамы в свое время были нулевые шансы занять место Лионеля Месси на футбольном поле, но сейчас, когда он возвращается на Камп Ноу, перед ним открыты все двери к основному составу. Остается лишь понять — в каком объеме Хави сумеет раскрыть потенциал данного футболиста. Место и время для того, чтобы стать легендой клуба, выбрано как нельзя кстати.

Является ли опыт Траоре исключительным в этом плане? Очевидно, что нет. В истории Барселоны были несколько игроков, которые возвращались в клуб в качестве полноценных трансферов, несмотря на то, что в свое время не могли зацепиться за место в стартовом составе. Их судьба, кондиции при возвращении, ожидания, а также продемонстрированный результат в каждом случае были совершенно разными. Впрочем, они хотя бы не побоялись бросить себе очередной вызов.

Эрик Гарсия

Игрок совсем еще юн, однако уже успел с помпой уйти из академии Барселоны в Манчестер Сити, поиграть в Англии, не прийтись по душе Хосепу Гвардиоле и вернуться обратно. Гарсия в свои 21 уже в прямом смысле обвешан наградами различного уровня: от побед в Кубке английской Лиги до двух титулов чемпиона Европы в возрастных категориях U-17 и U-19.

Уже в качестве свободного агента он вновь решил попытать удачу в составе каталонской Барселоны, но его игровые кондиции оставляли желать лучшего как в Манчестер Сити, так и в составе "блаугранас". Сейчас игрок восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, которая в столь юном возрасте испортила карьеру не одной сотни футболистов. Очевидно, что каталонцам хотелось бы верить, что с их воспитанником подобного не произойдет.

Жерар Деулофеу

27-летний испанский нападающий является достаточно уникальным для Барселоны примером, когда клуб методично проявлял настойчивость относительно будущего прогресса своего воспитанника. Жерар раскрылся достаточно рано, проскакивал возрастные категории одну за одной, а в основную команду попал уже на 19 году своей жизни.

Конкуренты в борьбе за место на левом фланге атаки в то время были достаточно сильными: чуть более взрослый Кристиан Тельо, Педро, Алексис Санчес, только вернувшиеся из Аякса Боян Кркич и Исаак Куэнка. С другой стороны, на поле по-прежнему был Лионель Месси, чья позиция не обсуждалась.

Юноше не оставалось ничего другого, кроме как попробовать свои силы не просто в другом клубе, но и в другом чемпионате. Для разгона вновь была выбрана Англия, где с первой попытки в Эвертоне полюбиться тренеру не удалось, поэтому пришлось еще год посидеть в Севилье ради второго шанса в составе "ирисок", но уже в качестве полноценного трансфера.

Клуб из Ливерпуля в этом контексте можно называть королями инвестиций, так как уже через два года, летом-2017, они удвоили сумму, когда Барселона захотела вернуть воспитанника в свою обойму. Зачем? Наверное, для того, чтобы он еще подержал в своих руках хоть какие-то клубные трофеи, кроме как Кубок УЕФА вместе с Севильей по итогам сезона-2014/15.

Деулофеу — пример типичного испанского футболиста, так и не отыскавшего оптимального для себя коллектива. Ему всего 27 лет, а кажется, что он играет чуть ли не с начала XXI века. На данный момент карьера забросила его во второй раз Италию, где он пытается закрепиться в составе Удинезе. Получается не так уж и плохо, как для уровня "маленьких зебр" — 20 матчей, шесть голов и две голевые передачи в текущем сезоне.

Сеск Фабрегас

Центральный полузащитник с ранних лет привлекал внимание наставников своим видением поля и качественной работой с мячом. В 2003 году перед совсем юным Франсеском находилась вполне очевидная перспектива — Хави, Гаиска Мендьета, Тиаго Мотта, Хуан Рикельме, Филлип Коку, Луис Энрике, Андреас Иньеста и другие были конкурентами за место в стартовом составе, а когда тебе еще только будет исполняться 17 лет, то можно лишь со стороны наблюдать за работой мастеров такого уровня.

И тут, на первый план выходит лондонский Арсенал с магнитом юных талантов в лице Арсена Венгера во главе. Устоять от предложения было попросту невозможно, поэтому следующие восемь лет Сеск провел в столице Англии. За это время на его счету 304 матча (57 голов, 96 голевых передач), которые сопровождались Кубком Англии 2005 года и Суперкубком-2004.

В 2010 году сборная Испании победила на чемпионате мира в ЮАР, а во время празднования на главной площади Мадрида Пике настолько искусно занялся обаянием Сеска, что устоять от возвращения в Барселону было также невозможно, как и не уйти из нее летом 2003.

Второе пришествие Фабрегаса на Камп Ноу воспринималось как настоящий праздник, но похмелье от него оказалось достаточно тяжелым. Испанец провел почти три года в Барселоне, сыграл 151 матч, забил 42 гола и отдал 50 голевых передач. В целом, показывал себя достаточно неплохо, и даже выигрывал куда больше трофеев, чем в Арсенале, но в конечном итоге все равно ушел в Челси, а сейчас постепенно доводит карьеру до логического завершения в Монако. Хотя ему только 34 года.

Хорди Альба

Нынешнего левого защитника каталонской Барселоны знает весь футбольный мир, но вряд ли многие помнят его ранние этапы карьеры, которые предшествовали прекрасным выступлениям в составе Валенсии. Альба — каталонец от самого рождения, так как вырос в муниципалитете Оспиталет-де-Льобрегет, который расположен совсем недалеко от главного города в регионе. Очевидно, что, с наличием такой мощной школы футбола, талантливого паренька быстро взял под крыло главный клуб Каталонии, но удержать даже до категории U-19 уже не смог.

Альба принял решение перейти в более скромную Корнелью, откуда летом 2007 года его уже перекупали "летучие мыши" за "баснословные" 6 тыс. евро. Все ради того, чтобы раскрыть мега-талант исполнителя и в последствии заработать на его продаже 14 млн евро. С тех пор прошло уже девять лет, Альба не молодеет, но с каждым годом он все больше становится столбом, на котором держится фундамент Барселоны. В текущий период кризиса это заметно, как никогда ранее.

Жерар Пике

В современных реалиях достаточно сложно представить себе Барселону без ее 34-летнего центрального защитника, однако его путь в основную команду также дал крюк вокруг Британских островов, где под руководством сэра Алекса Фергюсона он делал свои первые полноценные шаги во "взрослом" футболе.

Сборная Испании в 2008 году выиграла чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии, но еще до окончания международного форума было понятно, что Барселона выиграла тоже очень многое. Дело в том, что всего за 5 млн евро в состав вернуся игрок, который сейчас является иконой для болельщиков, несмотря на периодически случающиеся выходки.

Как видим, опыт возвращения на Камп Ноу для каждого футболиста складывается совершенно по-разному. Как будет обстоять ситуация в случае с Адама Траоре — не знает никто. Единственное, что можно утверждать точно, у нападающего есть все шансы закрепиться в основном составе, так как кризис Барселоны еще не обозначил пиковую вершину, поэтому клубу точно нужен своеобразный "герой". Единственное, что надо понимать, так это то, что Адама — не Лионель Месси, поэтому в одиночку команду он точно завести не сможет.