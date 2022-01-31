Клуб намерен заработать на игроке, у которого заканчивается контракт.
Усман Дембеле, Getty Images
31 января 2022, 01:42
Каталонская Барселона ведет переговоры с ПСЖ по трансферу Усмана Дембеле.
Как сообщает Marca, "сине-гранатовые" не намерены дешево отпускать футболиста, несмотря на завершающийся контракт.
За француза Барселона хочет выручить не меньше 20 миллионов евро. Если сделка не состоится, что футболист, с большой долей вероятности, перейдет в ПСЖ летом на правах свободного агента.
Напомним, действующий контракт Дембеле с Барселоной заканчивается летом 2022 года. Он не работает с основной командой, так как отказался продлевать соглашение.
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