Испания

Клуб намерен заработать на игроке, у которого заканчивается контракт.

Каталонская Барселона ведет переговоры с ПСЖ по трансферу Усмана Дембеле.

Как сообщает Marca, "сине-гранатовые" не намерены дешево отпускать футболиста, несмотря на завершающийся контракт.

За француза Барселона хочет выручить не меньше 20 миллионов евро. Если сделка не состоится, что футболист, с большой долей вероятности, перейдет в ПСЖ летом на правах свободного агента.

Напомним, действующий контракт Дембеле с Барселоной заканчивается летом 2022 года. Он не работает с основной командой, так как отказался продлевать соглашение.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.