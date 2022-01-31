Испания

Защитник Барселоны высказался о ситуации вокруг своего партнера по команде.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг контракта Усмана Дембеле.

Напомним, футболист выдвинул далекие от его реального уровня требования по зарплате, тем самым спровоцировав руководство на радикальные меры — Дембеле перестал попадать в заявку команды.

"Футбол — это бизнес, где каждый отстаивает свои интересы. Здесь очень большие деньги и конфликтов не избежать. Я понимаю обе стороны, ведь когда вопрос касается таких денег — каждый сам за себя.

Надеюсь, что стороны смогут найти решение, которое устроит всех", — приводит слова Пике As.

Ранее наставник Барселоны Хави Эрнандес провел встречу с агентом Дембеле касаемо его будущего.