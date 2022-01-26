Испания

Стороны не смогли прийти к общему знаменателю, однако договорились о продолжении переговоров.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес впервые встретился с агентом Усмана Дембеле Муссой Сиссоко.

Стороны обсуждали все возможные варианты развития событий, в том числе и такой как отказ француза и от трансфера, и от продления контракта.

Испанский специалист прямо заявил агенту о том, что в таком случае Дембеле больше не сыграет за Барселону, передает Marca. Несмотря на такое заявление, встреча носила более дружеский характер и Сиссоко сообщил Хави о намерениях Дембеле продолжить выступления за каталонцев, что доказывается его работой на тренировках.

Стороны не достигли какого-либо решения, однако понимают друг друга и намерены продолжить переговоры, чтобы найти решение, которое устроит всех.

Отметим, что Дембеле не попал в заявку на матч с Алавесом, в котором его команда одержала тяжелую победу (0:1).

По информации СМИ, проблема заключается в непомерных запросах француза и его агента — 40 млн евро в год просит сторона Дембеле в качестве заработной платы.

Ранее ситуацию вокруг контракта вингера прокомментировал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.