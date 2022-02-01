Испания

Экс-форвард Динамо и Карпат покинул Эльче.

Перед закрытием зимнего трансферного окна Кадис и Эльче согласовали трансфер Лукаса Переса — сообщил официальный сайт Кадиса.

33-летний нападающий подписал контракт с Кадисом до 30 июня 2023 года.

OFICIAL | El delantero Lucas Pérez cierra el mercado invernal.



¡Bienvenido a Cádiz, @LP10oficial! 💛 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 31, 2022

Кадис ведет борьбу за выживание в Примере, занимая 18-е место и отставая от спасительной 17-й строчки на 2 очка.

Лукас выступал за Райо Вальекано (6 матчей во всех турнирах, 1 гол), Карпаты Львов (60, 15), Динамо Киев (0, 0), ПАОК (52, 12), Депортиво Ла-Корунья (96, 33), Арсенал (21, 7), Вест Хэм (19, 6), Алавес (53, 15) и Эльче (19, 2).