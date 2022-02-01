Экс-форвард Динамо и Карпат покинул Эльче.
Лукас Перес, фото ФК Кадис
01 февраля 2022, 10:58
Перед закрытием зимнего трансферного окна Кадис и Эльче согласовали трансфер Лукаса Переса — сообщил официальный сайт Кадиса.
33-летний нападающий подписал контракт с Кадисом до 30 июня 2023 года.
Кадис ведет борьбу за выживание в Примере, занимая 18-е место и отставая от спасительной 17-й строчки на 2 очка.
Лукас выступал за Райо Вальекано (6 матчей во всех турнирах, 1 гол), Карпаты Львов (60, 15), Динамо Киев (0, 0), ПАОК (52, 12), Депортиво Ла-Корунья (96, 33), Арсенал (21, 7), Вест Хэм (19, 6), Алавес (53, 15) и Эльче (19, 2).