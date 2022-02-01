Испания

Каталонцы подписали контракт с габонцем, однако официального подтверждения трансфера еще не было.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг завершил свой зимний переход из лондонского Арсенала в Барселону, однако на данный момент "сине-гранатовые" по-прежнему не объявили официально о подписании габонца.

Перед закрытием трансферного окна 32-летний форвард подписал контракт с Барселоной, о чем сообщили все топовые инсайдеры, но для окончательного завершения трансфера необходимо официальное подтверждение.

Впрочем, пока в данном вопросе остались лишь формальности, Обамеянг уже приступил к тренировкам с новым клубом. Его можно заметить на заднем плане фотографии, прикрепленной ниже.

Напомним, Арсенал согласился отпустить 32-летнего игрока, поскольку тот испортил отношения с тренерским штабом и не входил в планы Микеля Артеты.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.