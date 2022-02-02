Испания

Форвард оставил прощальное сообщение фанатам лондонского клуба.

Уже непосредственно под закрытие зимнего трансферного окна каталонская Барселона успела оформить переход из лондонского Арсенала габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который теперь тренируется вместе с основной командой, не будучи при это заявленным на сезон.

Несмотря на напряженные последние месяцы в отношениях со своим уже экс-футболистом, "канониры" все равно официально попрощались с ним с помощью соответствующей публикации в социальных сетях.

Шаг со стороны 32-летнего нападающего также не заставил себя долго ждать, однако Обамеянг, в первую очередь, благодарил именно фанатов, а не клуб, в своем обращении.

"Дорогие болельщики Арсенала! Спасибо за то, что сделали Лондон домом для меня и для моей семьи в течение последних четырех лет.

Мы вместе прошли через взлеты и падения, а ваша поддержка всегда значила для меня очень многое.

Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном этого клуба — это то, что я навсегда сохраню в своем сердце.

Я всегда был на 100% сосредоточен и полон решимости сделать все, что было в моих силах, ради этого клуба. Именно поэтому уход без должного прощания причиняет мне боль. Но таков футбол.

Мне грустно оттого, что у меня не было возможности помогать своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не испытываю ничего, кроме уважения, к этому клубу.

Искренне желаю всем своим партнерам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем.

С любовью, Ауба", — гласит текст обращения футболиста.

Отметим, что за Арсенал Обамеянг сыграл 163 матча, забив 92 гола и отдав 21 голевую передачу.