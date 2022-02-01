Габонец все-же переходит в Барселону.
пьер-эмерик обамеянг, getty images
01 февраля 2022, 21:06
Лондонский Арсенал подтвердил трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга в Барселону.
Футболист перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.
"Канониры" попрощались с габонским форвардом на своей странице в Twitter.
Обамеянг выступал за Арсенал с 2018 года, проведя с тех пор 163 матча во всех турнирах, в которых забил 92 мяча, а также отдал 21 результативную передачу.
С "канонирами" футболист сумел завоевать Кубок и Суперкубок Англии сезона 2019/20.
Ранее стало известно, что форвард приступил к тренировкам с Барселоной.