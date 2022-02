Лондонский Арсенал подтвердил трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга в Барселону.

Футболист перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.

"Канониры" попрощались с габонским форвардом на своей странице в Twitter.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️