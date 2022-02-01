Англия

Габонец все-же переходит в Барселону.

Лондонский Арсенал подтвердил трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга в Барселону.

Футболист перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.

"Канониры" попрощались с габонским форвардом на своей странице в Twitter.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022

Обамеянг выступал за Арсенал с 2018 года, проведя с тех пор 163 матча во всех турнирах, в которых забил 92 мяча, а также отдал 21 результативную передачу.

С "канонирами" футболист сумел завоевать Кубок и Суперкубок Англии сезона 2019/20.

Ранее стало известно, что форвард приступил к тренировкам с Барселоной.