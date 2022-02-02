Испания

Габонец дал свой первый комментарий в качестве игрока клуба.

Нападающий каталонской Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой переход в испанский клуб.

"Я очень рад быть здесь. Я по настоящему счастлив. Не могу дождаться, когда впервые выйду на поле за Барселону. Это один из самых больших клубов в мире.

Для меня большая честь быть здесь. Не сомневался ни в чем. Именно поэтому я подписал контракт с Барсой.

У меня есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде", — сказал габонец.

Отметим, что соглашение Барселоны с Обамеянгом рассчитано до лета 2025 года и будет включать в себя клаусулу в 100 млн евро.

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