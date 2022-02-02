Испания

Француз должен переехать в Испанию летом.

Бывший президент каталонской Барселоны Жоан Гаспар заявил, что мадридский Реал уже подписал предварительный контракт с форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе.

"Держите мой инсайд. Килиан Мбаппе уже подписал предварительный контракт с Реалом. Я в этом уверен, так как очень хорошо знаю Флорентина Переса", — заявил Гаспар.

Отметим, что Реал летом 2021 года пытался приобрести Мбаппе у ПСЖ, однако боссы парижан отклоняли запросы "королевского клуба".

Руководство французского клуба не раз заявляло, что ведет переговоры с Мбаппе по продлению контракта и не намерено бесплатно его отпускать в Реал.

Ранее стало известно, что Мбаппе сообщит о своем будущем после матчей ПСЖ и Реала в Лиге чемпионов.