Француз должен переехать в Испанию летом.
Килиан Мбаппе, Getty Images
02 февраля 2022, 15:56
Бывший президент каталонской Барселоны Жоан Гаспар заявил, что мадридский Реал уже подписал предварительный контракт с форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе.
"Держите мой инсайд. Килиан Мбаппе уже подписал предварительный контракт с Реалом. Я в этом уверен, так как очень хорошо знаю Флорентина Переса", — заявил Гаспар.
Отметим, что Реал летом 2021 года пытался приобрести Мбаппе у ПСЖ, однако боссы парижан отклоняли запросы "королевского клуба".
Руководство французского клуба не раз заявляло, что ведет переговоры с Мбаппе по продлению контракта и не намерено бесплатно его отпускать в Реал.
Ранее стало известно, что Мбаппе сообщит о своем будущем после матчей ПСЖ и Реала в Лиге чемпионов.