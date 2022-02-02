Испания

Президент Барселоны вновь высказался о контракте французского футболиста.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта на презентации Адама Траоре высказался о ситуации, которая сложилась вокруг Усмана Дембеле.

Напомним, футболист выдвинул фантастические требование по зарплате, а руководство клуба, в свою очередь, пыталось продать француза в зимнее трансферное окно.

"Наше предложение для Дембеле больше недействительно. Необходимо вновь садиться за стол переговоров и начинать все сначала, если сторона футболиста этого желает. Впрочем, у меня есть сомнения на этот счет. Их текущие запросы невозможны для нас.

Мы искали решение, пытались найти Усману клуб, который сможет платить такую зарплату — он от всего отказался. Да, с Морибой было подобная ситуация, но не такая же. Там мы смогли достигнуть договоренностей, а здесь мы далеки от этого.

Мы уважаем права футболиста, но будем отстаивать свои интересы", — заключил Лапорта.

Ранее функционер высказал предположение, почему Дембеле отказался от трансфера в другой клуб во время зимнего трансферного окна.