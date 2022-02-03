Испания

Форвард ранее имел непродолжительный опыт выступлений в данном чемпионате.

Испанский Эльче во второй части сезона Ла Лиги будет вынужден решать задачу по отдалению от зоны вылета в турнирной таблице, поэтому в зимнее трансферное окно был вынужден искать варианты для усиления своей кадровой обоймы.

"Бело-зеленые" попутно расстались с опытным нападающим Лукасом Пересом, перешедшим в Кадис, из-за чего сразу включились в гонку за нападающим московского Спартака Эсекьелем Понсе, который в текущем сезоне оформил четыре гола и одну голевую передачу в 11 матчах за свой клуб.

Предложение Эльче было достаточно тривиальным — арендное соглашение до конца года, по завершению которого клуб получит приоритетное право выкупа игрока за неназванную сумму.

📯 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ezequiel Ponce



🤝 El delantero argentino llega cedido con opción de compra procedente del @fcsm_official



💚 #BienvenidoPonce 🤍 pic.twitter.com/Z26NAr6fLQ — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) January 31, 2022

Отметим также и тот факт, что у 24-летнего аргентинца будет оставаться еще два года по действующему контракту, после завершения аренды в Испании.

Понсе и раньше имел непродолжительный опыт выступлений в испанском чемпионате, сыграв на правах аренды в Гранаде 25 матчей в сезоне-2016/17 (2 гола, 1 голевой пас).