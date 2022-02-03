Испания

Каталонский клуб сумеет неплохо сэкономить при таком подходе.

Когда перед каталонской Барселоной возникла необходимость зарегистрировать только перешедшего из английского Манчестер Сити Феррана Торреса, клубу пришлось в срочном порядке договариваться со своим защитником Самуэлем Умтити о новых условиях контракта.

Судя по тому, что новоиспеченный нападающий "блаугранас" уже вовсю вовлечен в работу вместе с командой, можно сделать вывод, что переговоры с французом прошли достаточно успешно, однако условия нового договора продолжали оставаться неизвестными.

Испанская пресса не могла остаться в стороне от столь любопытного вопроса, поэтому достаточно быстро удалось разузнать подробности сделки.

28-летний футболист не просто отказался от внушительной части своей зарплаты, приблизив ее к "минимальным" значениям, но и согласился на гонорарную систему оплаты труда.

Таким образом, Умтити будет получать существенную часть своих премиальных только тогда, когда будет появляться на футбольном поле.

Как показывает практика текущего сезона, делает Самуэль это не так уж и часто — всего один раз в матче Ла Лиги, а сейчас он продолжает восстанавливаться от перелома пальца.

Такая динамика позволит Барселоне экономить до 14 млн евро за сезон, в то время как новый контракт француза рассчитан до 2026 года.