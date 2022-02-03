Испания

Хорватский футболист все еще может покинуть Италию.

Контракт хорватского полузащитника миланского Интера Марсело Брозовича подходит к завершению уже ближайшим летом, а клуб по ходу зимнего трансферного окна был твердо уверен в том, что сумеет продлить свои отношения с футболистом.

Так продолжалось до тех пор, пока в переговорный процесс не вмешалась каталонская Барселона, а у 29-летнего исполнителя появился любопытный вариант продолжения профессиональной карьеры.

Ни для кого не является секретом тот факт, что "блаугранас" испытывают серьезные финансовые трудности на данном этапе своей истории, поэтому рассчитывают на переход футболиста такого уровня только в качестве свободного агента.

Финальный выбор все равно остается за Брозовичем, однако уже точно известно, что ранее активные переговоры со своим нынешним клубом он поставил на паузу.

В текущем сезоне хорват сыграл 29 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.