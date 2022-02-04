Испания

Атлетик Бильбао может в третий раз подряд побороться за трофей, если пройдет полуфинальную стадию.

В матче 1/4 финала Кубка Испании Атлетик из Бильбао на своем поле обыграл мадридский Реал (1:0) и прошел в следующую стадию турнира, попутно выбив из розыгрыша не только подопечных Карло Анчелотти, но и каталонскую Барселону в прошлом раунде.

Интересно, что в последние несколько лет у "сливочных" не особо складываются результаты в данном турнире.

В последний раз мадридский Реал играл в финале Кубка Испании в 2014 году, когда обыграл Барселону со счетом 2:1. С тех пор столичному гранду не удавалось пробиться в заключительную стадию этого турнира.

Что касается Атлетика, то команда из Бильбао может разыграть Кубок Короля в финале в третий раз подряд, если с таким же успехом пройдет полуфинальную стадию. Последние два года баски оказывались в шаге от завоевания трофея, но уступали Реалу Сосьедаду и Барселоне.

Смотреть видео гола и обзор матча Атлетик — Реал Мадрид вы можете на Football.ua. Напомним, что в полуфинал Кубка Испании также прошли Реал Бетис, Валенсия и Райо Вальекано.