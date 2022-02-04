Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.
Атлетик - Реал, ФК Атлетик
04 февраля 2022, 06:40
В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Испании мадридский Реал в гостях минимально уступил Атлетику со счетом 0:1.
Единственный и победный гол "баски" забили на предпоследней минуте основного времени матча, а его автором стал нападающий Алекс Беренгер.
Обзор матча:
Атлетик — Реал 1:0
Гол: Беренгер, 89.
Атлетик: Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Берчиче — Н. Вильямс (Беренгер, 46), Д. Гарсия, Весга, Муниаин (Баленсиага, 90+2) — Р. Гарсия (Серрано, 78), И. Вильямс.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 75) — Родриго, Бензема, Винисиус (Иско, 60).
Предупреждения: Д. Гарсия, Де Маркос, Берчиче — Кроос, Модрич.