В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Испании мадридский Реал в гостях минимально уступил Атлетику со счетом 0:1.

Единственный и победный гол "баски" забили на предпоследней минуте основного времени матча, а его автором стал нападающий Алекс Беренгер.

Обзор матча:

Атлетик — Реал 1:0
Гол: Беренгер, 89.

Атлетик: Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Берчиче — Н. Вильямс (Беренгер, 46), Д. Гарсия, Весга, Муниаин (Баленсиага, 90+2) — Р. Гарсия (Серрано, 78), И. Вильямс.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 75) — Родриго, Бензема, Винисиус (Иско, 60).

Предупреждения: Д. Гарсия, Де Маркос, Берчиче — Кроос, Модрич.