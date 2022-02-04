Испания

Футболист рассказал о сорвавшемся трансфере.

Защитник Аякса Николас Тальяфико прокомментировал сорвавшийся переход в Барселону в зимнее трансферное окно.

"Я в клубе уже четыре года и играл с разбитой головой, в защитных очках. Я сказал, что у меня опухла лодыжка, и они спросили меня, могу ли я играть? Я никогда не откажусь. Аяксу я давал все, каждый раз, когда меня просили.

Кроме того, за пределами поля я всегда поддерживал интересы клуба. И в момент, когда мне приходит предложение от Барселоны, меня не отпускают. Я разочарован. Я понимаю, что ситуация непростая у клуба, но в итоге это решение вредит и клубу, и мне, потому что я не могу добиться того, чего хочу.

Они не поняли меня, у них есть свои причины, но это позор, я чувствую, что нельзя упускать такие предложения, и это была уникальная возможность. Аякс не помог мне воплотить мечту — перейти в Барселону. Это меня разочаровывает, потому что у меня такое чувство, что мой профессионализм навредил мне.

Я всегда хорошо тренировался, никогда не создавал проблем, хорошо себя вел каждый день, это мой менталитет и мой образ жизни, и я всегда иду этим путем", — признался Тальяфико.

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