Испания

Аргентинец нацелен на переход в каталонский клуб.

Защитник Аякса Николас Тальяфико попытается добиться перехода в Барселону до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона хочет подписать Тальяфико на правах аренды, но Аякс пока соглашается лишь на полноценный трансфер. Аргентинский защитник считает переход в каталонский клуб большим шансом и намерен настоять на том, чтобы его отпустили в январе.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 15 поединков в футболке "бело-красных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона продвинулась в переговорах с Челси по Андреасу Кристенсену.