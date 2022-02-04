Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

В рамках 23 тура испанской Ла Лиги Хетафе в домашних стенах переиграл Леванте со счетом 3:0.

Уже на первой минуте поединка хозяева повели в счете. После передачи от Арамбарри, Энес Унал не оставил шансов Фернандесу.

На 29 минуте Хетафе забил второй мяч. Все тот же Унал удвоил преимущество хозяев. Правда на этот раз ассистировал Оливейра.

Во втором тайме футболисты обоих коллективов не заставили скучать фанатов. Однако третий мяч был забит лишь на 90+5 минуте. Счет 3:0 сделал Карлос Аленья.

Хетафе - Леванте 3:0

Голы: Унал, 1, 29, Аленья, 90+5

Хетафе: Сория (Конде, 85), Суарес (Иглесиас, 85), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Майораль, 46), Унал (Янкто, 68).

Леванте: Фернандес, Дуарте (Касерес, 46), Постиго, Везу, Клерк, Пубиль (Сон, 55), Радоя (Мальса, 81), Пепелу (Мелеро, 55), Барди (Дани Гомес, 67), Рохер, Де Фрутос.

Предупреждения: Дуарте, Арамбарри, Рохер, Митрович, Суарес.