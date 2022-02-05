Испания

Опытный футболист вступился за своего одноклубника.

Нападающий каталонской Барселоны Усман Дембеле во время зимней трансферной кампании был одним из претенедентов на исходящий трансфер, так как не сошелся с руководством клуба в вопросе о продлении контракта, однако "блаугранас" не успели продать футболиста в установленные сроки, а позднее и их главный тренер, Хави, высказался о том, что хотел бы оставить игрока в команде.

Лидеры Барселоны поддержали своего наставника, а 38-летний защитник Даниэль Алвес высказался по поводу сложившейся ситуации.

"Мы все сосредоточены вокруг одной задачи — вернуть Барселону в топ-эшелон команд мира, а также создать здоровую и позитивную атмосферу в коллективе. Негатив не помогает нам расти и делать правильные шаги на своем пути.

Мы все связаны одной судьбой, поэтому каждый должен вносить свой вклад в этот процесс.

Я уверен, что Барселона справится с этими трудностями и вернется на вершину, где ей и место.

Что касается Дембеле, то, пока он является частью нашей команды, мы должны его защищать. Каждый футболист должен наступить на горло своему эго и делать все ради того, чтобы эта команда возвращала свои позиции", — заявил бразильский футболист.

Каталонскую Барселону уже 6 февраля ожидает суперматч против мадридского Атлетико на Камп Ноу. Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени.