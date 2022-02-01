Испания

Каталонцы обсудят судьбу французского форварда в клубе.

Барселона рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с нападающим Усманом Дембеле.

Руководству Барселоны так и не удалось избавиться от Дембеле в зимнее трансферное окно и теперь они рассматривают возможность отстранения его от работы с командой до истечения контракта в июне.

Как сообщает издание AS, главный тренер Хави выступает против такого варианта. Коуч рассчитывает на 24-летнего игрока и считает, что он еще может помочь в оставшихся матчах.

В текущем сезоне Дембеле провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона оформила трансфер нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.