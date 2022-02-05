Испания

Форвард не успел восстановиться после повреждения.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема не сумел должным образом восстановиться после травмы, полученной в матче против Эльче и пропустил еще одно занятие своей команды.

Напомним, форвард травмировал заднюю поверхность бедра и уже пропустил кубковый матч против Атлетика, который его команда проиграла (0:1).

Таким образом, Бензема вряд-ли сыграет против Гранады в 23-м туре Ла Лиги.

Отметим, что поединок состоится в воскресение, шестого февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал готов потратить солидную сумму за 15-летнего форварда Палмейраса.