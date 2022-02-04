Испания

Трансфер талантливого футболиста может состояться летом 2024 года.

Нападающий Палмейраса Эндрик может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в услугах 15-летнего бразильца заинтересован мадридский Реал, который готов заплатить за футболиста 45 миллионов евро.

Также отмечается, что трансфер игрока может состояться только летом 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

Этим летом игрок заключит свой первый профессиональный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. При этом бразильский клуб хочет включить опцию выкупа в размере 100 млн евро.

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