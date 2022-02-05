Наставник Атлетико высказался накануне предстоящего матча Ла Лиги.
диего симеоне, Getty images
05 февраля 2022, 15:05
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий поединок 23-го тура чемпионата Испании против Барселоны.
"Мне нравится, как играет Барселона. Они навязывают свою философию, которой они придерживаются всю их историю. Теперь у них восемь футболистов на три позиции, а это дает им большие возможности для выбора и лавирования.
С тех пор, как я тренирую Атлетико, Барселона всегда боролась за чемпионство. С этим трансферами, которые они совершили — у них все возможности в ближайшее время вернуться в гонку.
Васс и Реинилдо могут завтра сыграть — функционально они готовы. Думаю, что один из них точно появится завтра на поле", — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
Напомним, матч между Барселоной и Атлетико состоится в воскресение, шестого февраля в 17:15 по киевскому времени.
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Ранее предстоящий матч прокомментировал наставник каталонского коллектива Хави.