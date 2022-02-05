Испания

Каталонский клуб объявил заявку на поединок Ла Лиги.

Каталонская Барселона объявила список футболистов, которые могут принять участие в поединке 23-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико.

В заявке команды нашлось место не только зимним новичкам команды в лице Адамы Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга, но и Усману Дембеле, который последнее время конфликтовал с руководством на почве разногласий касаемо суммы зарплаты по новому контракту, который так и не был подписан.

Напомним, матч между Барселоной и Атлетико состоится в воскресение, шестого февраля в 17:15 по киевскому времени.

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