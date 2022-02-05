Испания

Хозяева поля нивелировали минимальное преимущество соперника в счете после перерыва.

Завершился поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором Эльче принимал на своем поле Алавес.

Несмотря на то, что гости имели минимальное преимущество в счете по итогам первого тайма, хозяева сумели перевернуть ход противостояния в свою пользу после перерыва и одержать победу со счетом 3:1.

Автором двух забитых мячей в составе Эльче стал Милья, тогда как за Алавес голом отметился Хоселу. Точку в данном матче поставил Фидель на 86-й минуте, сняв все вопросы касательно победителя встречи.

Эльче — Алавес 3:1

Голы: Милья, 47, 58, Фидель, 86 — Хоселу, 18

Эльче: Бадия, Паласиос, Бигас, Верду (Диего Гонсалес, 84), Мохика, Фидель, Маскарель, Гумбау, Моренте (Тете, 90), Милья (Каррильо, 73), Бойе (Хосан, 90).

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа (Теналья, 54), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Джейсон (Мендес, 73), Пина, Эскаланте (Гвидетти, ), Хоселу (Вальехо, 54), де ла Фуэнте (Пере Понс, 73), Риоха.

Предупреждение: Верду — Пинья.