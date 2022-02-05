Завершился матч чемпионата Испании.
Сельта, Getty Images
05 февраля 2022, 21:35
В 23 туре испанской Ла Лиги Сельта переиграла Райо Вальекано со счетом 2:0.
На 12 минуте игры Браис Мендес вывел вперед Сельту. Во втором тайме полузащитник сумел оформить дубль.
Благодаря этой победе Сельта приблизилась к зоне еврокубков на расстояние четырех очков (30). У Райо 31 набранное очко.
Сельта - Райо Вальекано 2:0
Голы: Мендес, 12, 80
Сельта: Дитуро, Мальо, Айду, Домингес, Галан, Денис Суарес (Араухо, 90), Мендес, Серви (Солари, 88), Бельтран (Гальярдо, 88), Аспас (Нолито, 88), Санти Мина (Тапия, 82).
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Родригес, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 13), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Фалькао, 65), Силла (Паласон, 65).
Предупреждения: Трехо (34), Сисс (38)