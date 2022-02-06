Испания

"Нервионцы" не смогли распечатать ворота соперника.

Севилья в рамках поединка двадцать третьего тура чемпионата Испании отправилась в гости к Осасуне и не могла победить.

Подопечные Хулена Лопетеги так и не смогли распечатать ворота соперника за девяносто минут игрового времени.

Осасуна — Севилья 0:0

Осасуна: Эррера — Рамальо, Хуан Крус (Унаи Гарсия, 82), Д. Гарсия, Санчес — Р. Гарсия (Хосе Анхель, 66), Торро, Мартинес (Иньиго Перес, 75), Монкайола — Чими Авила (Бенито, 75), Будимир (К. Гарсия, 66).

Севилья: Буну — Монтьель (Корона, 6), Гудель (Кунде, 58), Рекик, Диего Карлос, Акунья — Ракитич, Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 58) — Марсьяль (Мунир, 77), Эн-Несири (Рафа Мир, 77).

Предупреждения: Санчес — Гудель

На 90+2 минуте Ракитич не забил пенальти.