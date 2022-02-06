Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и мадридский Атлетико.

Центральным матчем 24-го тура испанской Ла Лиги станет противостояние каталонской Барселоны и мадридского Атлетико на Камп Ноу.

Хави, по сравнению с матчем против Алавеса (1:0), решил использовать с первых минут Даниэля Алвеса на правом фланге обороны, в то время как Гави вернулся в центральную линию, а Адама Траоре дебютирует после своего возвращения на левом фланге атаки. В центре нападения расположится Ферран.

Диего Симеоне, после победы над Валенсией (3:2), предпочел увидеть в стартовом составе Савича в центре обороны, в то время как Эрмосо вновь сыграет слева в защите.

Барселона: тер Штеген — Алвес, Пике, Араухо, Альба — Гави, Бускетс, Ф. де Йонг — Адама, Ферран, Педри.

Запасные: Нето, Дест, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Гонсалес, Л. де Йонг, Мингеса, Обамеянг, Жужла, Абде, Тенас.



Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес, Эрмосо — Карраско, Де Пауль, Коке, Лемар — Фелиш, Суарес.