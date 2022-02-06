В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал проведет домашний поединок против Гранады.

Карло Анчелотти, по сравнению с игрой против баскского Атлетика в Кубке (0:1), решил использовать с первых минут Карвахаля на правом фланге обороны, в то время как Камавинга расположится в центре поля, а на острие атаки отправится Иско, по флангам от которого расположатся Асенсио и Родриго.

Роберт Морено, после поражения от Осасуны (0:2), выпустил с первых минут Кини и Неву на флангах обороны, Гоналон сыграет в полузащите, а Узуни отправится на левое крыло атаки.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело — Модрич, Камавинга, Кроос — Асенсио, Иско, Родриго.

Запасные: Лунин, Диего, Вальехо, Начо, Азар, Вальверде, Йович, Бэйл, Себальос, Латаса.

Гранада: Максимиано — Кини, Санчес, Торренте, Нева — Пуэртас, Милья, Гоналон — Кольядо, Суарес, Узуни.

Запасные: Эсканделл, Эскудеро, Раба, Мончу, Диас, Петрович, Монторо, Рочина, Дуарте, Руис, Пепе.

Матч Реал — Гранада начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.