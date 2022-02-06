Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Гранада.

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал проведет домашний поединок против Гранады.

Карло Анчелотти, по сравнению с игрой против баскского Атлетика в Кубке (0:1), решил использовать с первых минут Карвахаля на правом фланге обороны, в то время как Камавинга расположится в центре поля, а на острие атаки отправится Иско, по флангам от которого расположатся Асенсио и Родриго.

Роберт Морено, после поражения от Осасуны (0:2), выпустил с первых минут Кини и Неву на флангах обороны, Гоналон сыграет в полузащите, а Узуни отправится на левое крыло атаки.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело — Модрич, Камавинга, Кроос — Асенсио, Иско, Родриго.

Запасные: Лунин, Диего, Вальехо, Начо, Азар, Вальверде, Йович, Бэйл, Себальос, Латаса.



Гранада: Максимиано — Кини, Санчес, Торренте, Нева — Пуэртас, Милья, Гоналон — Кольядо, Суарес, Узуни.