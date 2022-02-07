Испания

Датский фулбек выбил примерно на два месяца из-за повреждения, полученного в дебютном матче за "матрасников".

В центральном матче 23 тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле уверенно обыграла мадридский Атлетико со счетом 4:2.

Крайний защитник Даниэль Васс, который появился на поле на 46 минуте и таким образом дебютировал в футболке "матрасников", получил травму в данном противостоянии после столкновения со своим бывшим одноклубником по Валенсии Ферраном Торресом.

Вместо того, чтобы снять новичка своей команды с игры, главный тренер Атлетико Диего Симеоне заставил его доиграть матч вплоть до финального свистка с травмой.

Теперь, как сообщает журналист Зак Лоуи, Даниэль Васс пропустит от шести до восьми недель из-за этого повреждения.

el Atlético confirmó la lesión de Wass y vi este tiktok que me gustaría compartirles pic.twitter.com/V5EBCBNJEf — mer ⚽️ (@merliverpool) February 7, 2022

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